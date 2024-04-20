20 апреля, 09:30Политика
Украинская армия потеряла до 600 военнослужащих на донецком направлении за сутки
До 600 военнослужащих за сутки потеряли ВСУ на донецком направлении. За последнюю неделю эта цифра составила более 3,5 тысячи. Также украинская армия потеряла четыре танка и пять боевых бронированных машин.
Тем временем в Сети появились кадры, как российские десантники штурмуют окраины Часов Яра. Бойцы пробрались в украинские окопы и забрасывают противника гранатами, затем идет зачистка. По словам военных экспертов, украинские войска будут вынуждены отступать из города.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.