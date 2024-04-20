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20 апреля, 09:30

Политика

Украинская армия потеряла до 600 военнослужащих на донецком направлении за сутки

Украинская армия потеряла до 600 военнослужащих на донецком направлении за сутки

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До 600 военнослужащих за сутки потеряли ВСУ на донецком направлении. За последнюю неделю эта цифра составила более 3,5 тысячи. Также украинская армия потеряла четыре танка и пять боевых бронированных машин.

Тем временем в Сети появились кадры, как российские десантники штурмуют окраины Часов Яра. Бойцы пробрались в украинские окопы и забрасывают противника гранатами, затем идет зачистка. По словам военных экспертов, украинские войска будут вынуждены отступать из города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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