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20 апреля, 22:00

Политика

Новости часа: потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ белгородцам выделят 9 миллиардов рублей

Новости часа: потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ белгородцам выделят 9 миллиардов рублей

Путин назначил замминистра финансов Котюкова врио губернатора Красноярского края

Украина получит 36-й пакет военной помощи от США

Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Губернатор Красноярского края объявил о переходе на работу на федеральном уровне

Военные РФ пресекли деятельность пяти украинских диверсионных групп в четырех регионах

Власти ДНР сообщили об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

Новости часа: недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО – Песков

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США

Военные эксперты усомнились в успешности наступления ВСУ с западной техникой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Киеве просят Запад нанять для них специалистов по техобслуживанию переданного вооружения. Об этом сообщает издание Newsweek.

Свыше 9 миллиардов рублей выделят белгородцам, потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщила Белгородская областная Дума.

Минобрнауки РФ готовит новые форматы присутствия российского образования за рубежом, об этом заявил замминистра ведомства Константин Могилевский.

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