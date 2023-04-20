Новости часа: потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ белгородцам выделят 9 миллиардов рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Киеве просят Запад нанять для них специалистов по техобслуживанию переданного вооружения. Об этом сообщает издание Newsweek.

Свыше 9 миллиардов рублей выделят белгородцам, потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщила Белгородская областная Дума.

Минобрнауки РФ готовит новые форматы присутствия российского образования за рубежом, об этом заявил замминистра ведомства Константин Могилевский.