Украина получит 36-й пакет военной помощи от США

США поставят Украине боеприпасы, РСЗО HIMARS, снаряды, управляемые ракеты для БМП Bradley и противотанковые комплексы на сумму 325 миллионов долларов. Это уже 36-й пакет помощи от Соединенных Штатов.

В СМИ не исключают, что это может быть подготовкой к контрнаступлению Киева. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что их войска наступают на Донбассе на четырех направлениях.

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