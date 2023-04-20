Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 21:15

Политика

Украина получит 36-й пакет военной помощи от США

Украина получит 36-й пакет военной помощи от США

Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Губернатор Красноярского края объявил о переходе на работу на федеральном уровне

Военные РФ пресекли деятельность пяти украинских диверсионных групп в четырех регионах

Власти ДНР сообщили об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

Новости часа: недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО – Песков

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США

Военные эксперты усомнились в успешности наступления ВСУ с западной техникой

Российские войска пресекли попытки контратаки ВСУ в Артемовске

В Минобороны рассказали о продвижении войск в Артемовске

США поставят Украине боеприпасы, РСЗО HIMARS, снаряды, управляемые ракеты для БМП Bradley и противотанковые комплексы на сумму 325 миллионов долларов. Это уже 36-й пакет помощи от Соединенных Штатов.

В СМИ не исключают, что это может быть подготовкой к контрнаступлению Киева. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что их войска наступают на Донбассе на четырех направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСветлана КлючниковаАнтон Дергачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика