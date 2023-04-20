Губернатор Красноярского края объявил о переходе на работу на федеральном уровне

Губернатор Красноярского края Александр Усс уходит со своего поста. Об этом он сообщил в телеграм-канале и объяснил это тем, что получил предложение от президента РФ работать на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что его сын Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, вернулся в Россию. В США ему предъявили ряд обвинений, в частности в уклонении от санкций и отмывании денег.

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