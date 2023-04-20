Военные РФ пресекли деятельность пяти украинских диверсионных групп в четырех регионах

Российские военные за сутки пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска и артиллерия оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.

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