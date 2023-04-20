Власти ДНР сообщили об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

Штурмовые группы освобождают Артемовск. По состоянию на 20 апреля, ожесточенные бои идут за западные кварталы города. Об этом рассказали власти ДНР.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось полностью блокировать город с севера и юга. Под контролем находится 90% территории.

ВСУ предприняли попытки контратаки на северо-западе и в центральной части города. Силы противника были подавлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.