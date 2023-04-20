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Политика

Власти ДНР сообщили об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

Власти ДНР сообщили об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

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Штурмовые группы освобождают Артемовск. По состоянию на 20 апреля, ожесточенные бои идут за западные кварталы города. Об этом рассказали власти ДНР.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось полностью блокировать город с севера и юга. Под контролем находится 90% территории.

ВСУ предприняли попытки контратаки на северо-западе и в центральной части города. Силы противника были подавлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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