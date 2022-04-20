США ввели визовые ограничения против 635 россиян

Минфин США ввел визовые ограничения против 635 россиян.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не отправит своих военных на Украину.

Данные Росстата показали, что сахар подешевел впервые с марта 2021 года в России.

