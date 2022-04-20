Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от России

Президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, в ходе дебатов с кандидатом от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинил ее в зависимости от России, напомнив о том, как ее партия в 2014 году брала займ в российском банке.

Также он указал на то, что в этом году она обратилась за кредитом в венгерский банк, чтобы профинансировать свою предвыборную кампанию. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

