Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила, добиваются ли США поражения России в спецоперации на Украине. При этом она заверила, что Вашингтон делает все для вооружения Киева.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не согласна с введением эмбарго на поставки газа и нефти из России, так как эта мера повредит французам. Об этом она заявила в ходе теледебатов с главой государства Эмманюэлем Макроном, По ее мнению, Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу.

Турция постарается компенсировать проблемы с перевозкой российских туристов, вызванные санкциями против самолетов, увеличением чартерных рейсов.

