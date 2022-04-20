США ввели новый пакет санкций против РФ

США ввели санкции против 29 физических и 40 юридических лиц РФ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявил, что ФРГ полностью откажется от угля и нефти из России.

"Аэрофлот" не видит предпосылок для увеличения стоимости тарифов.

