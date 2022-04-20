В МО РФ предупредили о возможной эпидемиологической катастрофе в Николаеве

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о возможном возникновении эпидемиологической катастрофы в украинском Николаеве. По его словам, там не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, поэтому люди набирают воду из всех доступных и непроверенных источников, включая реки, пруды и заброшенные колодца.

Он отметил, что боевики массово раздают в Николаеве оружие и наркотики населению. Кроме того, там задерживают жителей с пророссийскими взглядами.

Он также рассказал, что вооруженные силы Украины разместились рядом с железнодорожной больницей Славянске.

Мизинцев подчеркнул, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на "Азовстали".

