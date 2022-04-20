Высказывания президента Молдавии о георгиевской ленточке недопустимы – МИД РФ

Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы. Об этом сообщили в МИД РФ.

Москва призывает власти Молдавии отказаться от конфронтационной риторики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.