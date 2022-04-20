Председатель Евросовета заявил, что ЕС выделит еще 1,5 млрд евро военной помощи Украине

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Киев заявил, что ЕС выделит дополнительные 1,5 миллиарда евро военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство "Рейтер".

Президент США Джо Байден распорядился отправить Украине вооружения еще на 800 миллионов долларов. Об этом рассказал Bloomberg.