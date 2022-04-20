Россия и КНР активно работают над расчетами в нацвалютах – МИД РФ

Россия и КНР активно работают над выстраиванием логистики и расчетами в нацвалютах. Об этом заявили в МИД РФ.

"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

Круизный маршрут с акцентом на детский отдых появится в России. Об этом рассказал Ростуризм.