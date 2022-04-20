Страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу спецоперации на Украине – Захарова

Страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу спецоперации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Переговоры России и Украины продолжаются, сообщили в МИД РФ.

Киевский режим с начала спецоперации привлек семь тысяч наемников из 63 государств. Об этом рассказала Мария Захарова.

