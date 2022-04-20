Киевский режим привлек на Украину 7 тыс иностранных наемников из 63 государств – Захарова

С начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу конфликта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.