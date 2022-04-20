Около 7 тыс иностранных наемников привлек Киев на Украину с начала спецоперации – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг. На нем она, в том числе, рассказала, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около семи тысяч иностранных наемников из 63 государств.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.