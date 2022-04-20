Количество экстремистских преступлений в РФ с начала спецоперации на Украине снизилось

Количество экстремистских преступлений в России с начала спецоперации на Украине снизилось, а число дискредитаций ВС РФ единично. Об этом сообщили в МВД России.

Москва не собирается отгораживаться от Европы и ужесточать правила въезда для ее граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в российском МИД.

