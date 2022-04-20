Россия была готова к непоследовательной позиции Украины на переговорах – Захарова

Россия была готова к непоследовательной позиции Украины на переговорах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия утратила доверие к украинским переговорщикам, сообщили в МИД РФ.

Израиль готов принять в Иерусалиме возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Александр Бен Цви в РФ.

