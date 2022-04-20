ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Пуск четырех высокоточных ракет по назначенным наземным целям выполнили расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" с побережья Черного моря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

