Российские военные обнаружили штаб теробороны в школе в Херсоне – МО РФ

Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны Украины в одной из школ Херсона. Как сообщается, в классах, коридорах и подвалах найдены ящики с оружием, боеприпасами, снаряжением и медикаментами. Все это российские военные вывезли, предварительно проверив помещения на наличие мин и растяжек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В минувшие сутки российские войска с помощью авиации, ракет и артиллерии продолжали наносить удары по военной инфраструктуре Украины, командным пунктам, складам боеприпасов и топлива. В районах населенных пунктов Черновая Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У". В районах Гуляй Поле и Николаевка Вторая поражены две зенитные ракетные пусковые установки "Бук-М1". Неподалеку разбили еще одну такую же.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.