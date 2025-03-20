Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 07:15

Политика

Антироссийские санкции станут одной из тем переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Антироссийские санкции станут одной из тем переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

РФ и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

Массовые протесты на улицах турецких городов начались из-за ареста мэра Стамбула

В Турции начались протесты из-за ареста мэра Стамбула

Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Трамп заявил, что провел разговор с Зеленским

США и Россия договорились об организации матчей между клубами НХЛ и КХЛ

В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

Новости мира: ХАМАС заявила о сотнях нарушений соглашения о прекращении огня Израилем

ВС РФ сбили 35 дронов ВСУ над Курской областью в ночь на 19 марта

Антироссийские санкции вместе с решением украинского вопроса будут обсуждаться в Саудовской Аравии. Туда отправляется группа американских переговорщиков. Об этом сообщили в Белом доме.

О возможном пересмотре санкций против России заговорили после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Спецпосланник главы Штатов Стив Уиткофф заявил, что ослабление санкций можно будет обсудить после того, как на Украине введут режим прекращения огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика