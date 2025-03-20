Антироссийские санкции станут одной из тем переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

Антироссийские санкции вместе с решением украинского вопроса будут обсуждаться в Саудовской Аравии. Туда отправляется группа американских переговорщиков. Об этом сообщили в Белом доме.

О возможном пересмотре санкций против России заговорили после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Спецпосланник главы Штатов Стив Уиткофф заявил, что ослабление санкций можно будет обсудить после того, как на Украине введут режим прекращения огня.

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