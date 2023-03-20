20 марта, 21:30Политика
Новости часа: страны ЕС должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины
20 стран Евросоюза должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Россия рассчитывает на участие в международном расследовании по "Северным потокам", сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Сергей Собянин навестил раненых бойцов в больнице в Вороновском, указано на его сайте.
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