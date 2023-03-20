Новости часа: страны ЕС должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины

20 стран Евросоюза должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Россия рассчитывает на участие в международном расследовании по "Северным потокам", сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Сергей Собянин навестил раненых бойцов в больнице в Вороновском, указано на его сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.