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Новости

20 марта, 21:30

Политика

Новости часа: страны ЕС должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины

Новости часа: страны ЕС должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины

Опубликовано видео из семикомнатного люкса Си Цзиньпина в Москве

Новости часа: годовая инфляция в РФ будет ниже 4% в ближайшие месяцы

Эксперт прокомментировал меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Новости часа: заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов

Новости часа: страны ЕС договорились направить Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Новости часа: Страны ЕС могут увеличить свои оборонные расходы на 70 млрд евро к 2025 году

Опубликовано видео из номера Си Цзиньпина в Москве

Опубликовано меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

20 стран Евросоюза должны принять участие в проекте по закупкам снарядов для Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Россия рассчитывает на участие в международном расследовании по "Северным потокам", сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Сергей Собянин навестил раненых бойцов в больнице в Вороновском, указано на его сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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