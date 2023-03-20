Опубликовано видео из семикомнатного люкса Си Цзиньпина в Москве

Появилось видео из семикомнатного люкса, в котором остановился лидер КНР Си Цзиньпин. Пятизвездночный отель находится на северо-востоке Москвы – на территории китайского делового центра "Парк Хуамин".

Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый зарубежный визит председателя КНР после переизбрания. После официальной части прошла встреча в формате "тет-а-тет".

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