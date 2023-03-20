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Новости

20 марта, 21:00

Политика

Опубликовано видео из семикомнатного люкса Си Цзиньпина в Москве

Опубликовано видео из семикомнатного люкса Си Цзиньпина в Москве

Новости часа: годовая инфляция в РФ будет ниже 4% в ближайшие месяцы

Эксперт прокомментировал меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле

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Опубликовано видео из номера Си Цзиньпина в Москве

Опубликовано меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

Путин высоко оценил работу Си Цзиньпина за прошедшее десятилетие

Появилось видео из семикомнатного люкса, в котором остановился лидер КНР Си Цзиньпин. Пятизвездночный отель находится на северо-востоке Москвы – на территории китайского делового центра "Парк Хуамин".

Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый зарубежный визит председателя КНР после переизбрания. После официальной части прошла встреча в формате "тет-а-тет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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