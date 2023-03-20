Эксперт оценил визит Си Цзиньпина в Россию

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. В рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры затронут также тему конфликта на Украине.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал встречу лидеров двух стран и объяснил, готова ли РФ взять китайский план за основу урегулирования ситуации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.