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Политика

Эксперт оценил визит Си Цзиньпина в Россию

Эксперт оценил визит Си Цзиньпина в Россию

Борт с лидером КНР Си Цзиньпином приземлился в Москве

Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Новости часа: Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

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Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Первый борт с делегацией из Китая приземлился во "Внуково"

Песков назвал ориентировочное время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. В рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры затронут также тему конфликта на Украине.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал встречу лидеров двух стран и объяснил, готова ли РФ взять китайский план за основу урегулирования ситуации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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