Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Политика

Борт с лидером КНР Си Цзиньпином приземлился в Москве

Борт с лидером КНР Си Цзиньпином приземлился в Москве

Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Новости часа: Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Эксперт оценил уровень безопасности смартфонов iPhone

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Песков заявил, что сотрудники АП не используют смартфоны для закрытой информации

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Первый борт с делегацией из Китая приземлился во "Внуково"

Песков назвал ориентировочное время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Борт с делегацией Си Цзиньпина прибыл в Москву

Борт с лидером КНР Си Цзиньпином приземлился в Москве. Его визит в Россию – одно из обсуждаемых событий в мире. Китайский лидер пробудет в столице до 22 марта.

В рамках переговоров лидеры КНР и РФ затронут вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Как отметили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическое и военно-техническое взаимодействие двух стран, а также затронут тему конфликта на Украине. По итогам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика