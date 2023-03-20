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Политика

Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Новости часа: Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Эксперт оценил уровень безопасности смартфонов iPhone

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Песков заявил, что сотрудники АП не используют смартфоны для закрытой информации

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Первый борт с делегацией из Китая приземлился во "Внуково"

Песков назвал ориентировочное время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Борт с делегацией Си Цзиньпина прибыл в Москву

Песков рассказал, что сотрудники Кремля не используют iPhone в служебных целях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Си Цзиньпин рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным план развития стратегического партнерства. Китайский лидер пробудет в столице до 22 марта.

Москва заключила контракт на поставу тысячи электробусов в 2023–2024 годах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Наибольший дефицит среди автомобилей массового сегмента наблюдается на машины Renault. Таковы данные дилеров.

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