Новости часа: лидер КНР рассчитывает обсудить с Путиным план развития партнерства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Си Цзиньпин рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным план развития стратегического партнерства. Китайский лидер пробудет в столице до 22 марта.

Москва заключила контракт на поставу тысячи электробусов в 2023–2024 годах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Наибольший дефицит среди автомобилей массового сегмента наблюдается на машины Renault. Таковы данные дилеров.