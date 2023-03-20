Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Глава Китая будет в России с 20 по 22 марта по приглашению Путина. Визит Си Цзиньпина станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

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