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Политика

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2.

Глава Китая будет в России с 20 по 22 марта по приглашению Путина. Визит Си Цзиньпина станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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