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Политика

Российские расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили замаскированные объекты ВСУ в зоне СВО

Российские расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили замаскированные объекты ВСУ в зоне СВО

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Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили замаскированные в лесу объекты ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны России.

Сначала бойцы провели разведку позиций украинских военных и скорректировали огонь артиллерии. Стрельбу вели с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами. Дальность – свыше 15 километров. По словам командира орудия, во время выполнения задачи российские военные попали под обстрел. Обошлось без жертв и пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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