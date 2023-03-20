Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Парламентские выборы в Казахстане признаны прозрачными и демократичными. Об этом заявили в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, в Парламентской ассамблее ОДКБ отметили, что голосование провели в соответствии с международными нормами.

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента республики и местные представительные органы прошли 19 марта. По данным exit poll, лучший результат был у партии Amanat – она набрала 54% голосов.

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