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11:30

Политика

Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

Миссия ШОС признала выборы в Казахстане прозрачными и демократичными

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Парламентские выборы в Казахстане признаны прозрачными и демократичными. Об этом заявили в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, в Парламентской ассамблее ОДКБ отметили, что голосование провели в соответствии с международными нормами.

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента республики и местные представительные органы прошли 19 марта. По данным exit poll, лучший результат был у партии Amanat – она набрала 54% голосов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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