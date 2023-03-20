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Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

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Председатель КНР Си Цзиньпин прилетит в Москву 20 марта. Его визит продлится до 22 марта. В рамках переговоров лидеры РФ и Китая затронут вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

Как отметили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят, в частности, энергетическое и военно-техническое взаимодействие двух стран, а также затронут тему конфликта на Украине. По итогам переговоров главы государств подпишут ряд важных двусторонних документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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