Канада передала Украине вторую партию танков Leopard 2. Об этом сообщило Минобороны Канады и опубликовало кадры погрузки. Всего Украине обещали восемь танков. Первые четыре машины перевезли в Польшу в феврале.

Также на Украину отправляют ремонтные машины для обслуживания танков, восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО. За прошедший год канадское правительство выделило Украине военную помощь на более чем один миллиард долларов.

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