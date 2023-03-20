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Политика

Канада передала Украине вторую партию танков Leopard 2

Канада передала Украине вторую партию танков Leopard 2

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Канада передала Украине вторую партию танков Leopard 2. Об этом сообщило Минобороны Канады и опубликовало кадры погрузки. Всего Украине обещали восемь танков. Первые четыре машины перевезли в Польшу в феврале.

Также на Украину отправляют ремонтные машины для обслуживания танков, восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО. За прошедший год канадское правительство выделило Украине военную помощь на более чем один миллиард долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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