Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Политолог оценил американско-китайские отношения

Политолог оценил американско-китайские отношения

Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне

Билборды с приветствием председателя КНР Си Цзиньпина появились в столице

ВС России уничтожили три РСЗО "Град" на донецком направлении 19 марта

Песков заявил, что СК фиксирует преступления Киева в Донбассе

Перенос рейса с Мальдив и прибытие Владимира Путина в Севастополь

Новости часа: в МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки только на 60 дней

Новости часа: Владимир Путин осмотрел часть парка "Херсонес Таврический" в Крыму

Захарова назвала неприемлемыми ультиматумы по ситуации на Украине

Новости часа: Владимир Путин приехал в Севастополь

Политолог оценил американско-китайские отношения, обратив внимание на символические подарки КНР. С ХХ века Китай использовал панд в качестве дипломатического жеста доброй воли, потому что эти животные живут только в данной стране.

Дело в том, что в зоопарке американского города Мемфис умер самец панды Лэлэ, который в скором времени должен был вернуться в Китай. Некоторые эксперты увидели в этом символизм нынешних дипломатических отношений Пекина и Вашингтона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаживотныевидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика