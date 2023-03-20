Политолог оценил американско-китайские отношения, обратив внимание на символические подарки КНР. С ХХ века Китай использовал панд в качестве дипломатического жеста доброй воли, потому что эти животные живут только в данной стране.

Дело в том, что в зоопарке американского города Мемфис умер самец панды Лэлэ, который в скором времени должен был вернуться в Китай. Некоторые эксперты увидели в этом символизм нынешних дипломатических отношений Пекина и Вашингтона.

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