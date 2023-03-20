ВС России уничтожили три РСЗО "Град" на донецком направлении 19 марта

ВС России уничтожили три РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы на донецком направлении 19 марта. Общие потери ВСУ за сутки составили 300 солдат и офицеров.

Кроме того, в Херсонской области разбиты два ангара с вооружением и военной техникой одной из бригад теробороны. Стало известно, что российская ПВО перехватила девять реактивных снарядов и уничтожила семь беспилотников.

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