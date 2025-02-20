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20 февраля, 23:45

Политика

Новости мира: американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР

Новости мира: американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР

Путин заявил о роли России в освобождении Александра Труфанова

Российская армия взяла под контроль новые территории

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Глава МИД РФ Лавров встретился с президентом ЮАР Рамапосой на полях G20

В Госдуме предложили регулировать онлайн-курсы психологов

Дмитрий Песков заявил о разногласиях между Киевом и Вашингтоном

Сергей Лавров прибыл в ЮАР на встречу глав МИД G20

В Курской области освобождено 64% территории, ранее занятой ВСУ

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон начал продавать билеты на свои мероприятия

Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР. Республиканец давно известен критикой в адрес Минюста и ЦРУ.

В Китае робот с искусственным интеллектом впервые напал на человека. Это произошло во время фестиваля. Андроид, проходя мимо толпы зрителей, попытался ударить женщину.

В США два человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов. Произошло это в Южной Аризоне, рядом с небольшим аэропортом, где нет диспетчерской вышки и движение в воздухе не контролируют.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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