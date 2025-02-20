Новости мира: американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР

Американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР. Республиканец давно известен критикой в адрес Минюста и ЦРУ.

В Китае робот с искусственным интеллектом впервые напал на человека. Это произошло во время фестиваля. Андроид, проходя мимо толпы зрителей, попытался ударить женщину.

В США два человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов. Произошло это в Южной Аризоне, рядом с небольшим аэропортом, где нет диспетчерской вышки и движение в воздухе не контролируют.

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