Российская армия продолжает продвижение по всей линии боевого соприкосновения. В Курской области освобождено около 64% территории, ранее занятой ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе.

Бойцы 810-й гвардейской бригады выбили украинские силы из приграничных районов и перешли на территорию противника. В Курской области под контроль взяты село Свердликово и дорога Суджа – Рыльск.

По данным Минобороны, штурмовики 51-го гвардейского парашютно-десантного полка столкнулись с ожесточенным сопротивлением, но выбили противника с позиций. Некоторые подразделения использовали захваченное вооружение.

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