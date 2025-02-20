Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:30

Политика

В Курской области освобождено 64% территории, ранее занятой ВСУ

В Курской области освобождено 64% территории, ранее занятой ВСУ

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон начал продавать билеты на свои мероприятия

Премьер Словакии Фицо прокомментировал экстренный саммит ЕС в Париже

ВС РФ захватили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России

В Евросоюзе следят за переговорами Москвы и Вашингтона

"Московский патруль": штраф за непристегнутый ремень может вырасти в два раза

Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа

Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт

Вэнс пригрозил Зеленскому, что публичная критика Трампа "обернется против него же"

Российская армия продолжает продвижение по всей линии боевого соприкосновения. В Курской области освобождено около 64% территории, ранее занятой ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе.

Бойцы 810-й гвардейской бригады выбили украинские силы из приграничных районов и перешли на территорию противника. В Курской области под контроль взяты село Свердликово и дорога Суджа – Рыльск.

По данным Минобороны, штурмовики 51-го гвардейского парашютно-десантного полка столкнулись с ожесточенным сопротивлением, но выбили противника с позиций. Некоторые подразделения использовали захваченное вооружение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика