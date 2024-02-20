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20 февраля, 19:30

Политика

Гознак передал ЦИК бюллетени, которые отправят на участки за пределами РФ

Гознак передал ЦИК бюллетени, которые отправят на участки за пределами РФ

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Гознак передал Центральной избирательной комиссии бюллетени, которые отправят на участки за пределами территории Российской Федерации. Формирование за рубежом избирательных участков для голосования на президентских выборах в России почти завершено. Отмечается, что бюллетени имеют высокую степень защиты.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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