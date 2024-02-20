Гознак передал ЦИК бюллетени, которые отправят на участки за пределами РФ

Гознак передал Центральной избирательной комиссии бюллетени, которые отправят на участки за пределами территории Российской Федерации. Формирование за рубежом избирательных участков для голосования на президентских выборах в России почти завершено. Отмечается, что бюллетени имеют высокую степень защиты.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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