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20 февраля, 17:45

Политика

Эксперты обсудили вопросы подготовки и проведения ДЭГ в Центризбиркоме

Эксперты обсудили вопросы подготовки и проведения ДЭГ в Центризбиркоме

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На площадке Центральной избирательной комиссии 20 февраля прошла встреча экспертов. На заседании обсуждали вопросы подготовки и проведения дистанционного электронного голосования на выборах президента 15, 16 и 17 марта.

На круглом столе участвовали специалисты в области защиты информации, разработчики федеральной платформы для ДЭГ, а также представители региональных избиркомов и глава ЦИК Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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