Президент США Джо Байден получил гарантии безопасности перед тем, как приехать в Киев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале политик написал, что в Киеве Байден обещал много оружия и "клялся в верности неонацистскому режиму". Он подчеркнул, что оружие и деньги Запад действительно исправно поставляет Киеву, причем в огромных количествах. При этом, по словам Медведева, люди массово покидают Украину.

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