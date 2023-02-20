В США заявили, что уведомили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до его вылета

Президент США Джо Байден уехал из Киева. Об этом сообщили журналисты из пула Белого дома. Также американские СМИ со ссылкой на официальный Вашингтон заявили, что Штаты связывались с Россией перед визитом Байдена. Это нужно было, чтобы исключить конфликтные ситуации.

О встрече Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стало известно 20 февраля. На встрече американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

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