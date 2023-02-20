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16:15

Политика

В США заявили, что уведомили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до его вылета

В США заявили, что уведомили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до его вылета

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Байден на встрече с Зеленским в Киеве заявил о предоставлении помощи на 500 млн долларов

Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Президент США Джо Байден уехал из Киева. Об этом сообщили журналисты из пула Белого дома. Также американские СМИ со ссылкой на официальный Вашингтон заявили, что Штаты связывались с Россией перед визитом Байдена. Это нужно было, чтобы исключить конфликтные ситуации.

О встрече Байдена и президента Украины Владимира Зеленского стало известно 20 февраля. На встрече американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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