ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ, а также живая сила и техника в 124 районах. Об этом сообщили в Минобороны.

На донецком направлении ВС РФ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка ДНР. За сутки на этом направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град".

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