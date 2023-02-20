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Политика

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

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В новый пакет американской помощи Украине войдут боеприпасы, противотанковое вооружение и радары. Об этом сообщил Белый дом. Известно, что Украина получит пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Политолог Наталия Елисеева прокомментировала сложившуюся ситуацию и оценила, связана ли расстановка российских и украинских войск на линии соприкосновения с решением американского лидера посетить Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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