Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

В новый пакет американской помощи Украине войдут боеприпасы, противотанковое вооружение и радары. Об этом сообщил Белый дом. Известно, что Украина получит пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Политолог Наталия Елисеева прокомментировала сложившуюся ситуацию и оценила, связана ли расстановка российских и украинских войск на линии соприкосновения с решением американского лидера посетить Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.