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Российских военных начали учить, как уничтожать американские танки Abrams – СМИ

Российских военных начали учить, как уничтожать американские танки Abrams – СМИ

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Расчеты противотанковых гранатометов ВС РФ проходят обучение в зоне СВО на запорожском направлении. Их начали учить, как уничтожать американские танки Abrams. Военные стреляют по макетам, которые повторяют силуэт и габариты танков в двух проекциях – боковой и фронтальной. Видео опубликовало РИА Новости.

Ранее США пообещали передать украинским военным 31 боевой танк Abrams. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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