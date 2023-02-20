Российских военных начали учить, как уничтожать американские танки Abrams – СМИ

Расчеты противотанковых гранатометов ВС РФ проходят обучение в зоне СВО на запорожском направлении. Их начали учить, как уничтожать американские танки Abrams. Военные стреляют по макетам, которые повторяют силуэт и габариты танков в двух проекциях – боковой и фронтальной. Видео опубликовало РИА Новости.

Ранее США пообещали передать украинским военным 31 боевой танк Abrams. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.