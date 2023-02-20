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Политика

Джо Байден прилетел на встречу с Владимиром Зеленским в Киев

Джо Байден прилетел на встречу с Владимиром Зеленским в Киев

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Американский президент Джо Байден прилетел в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент Украины опубликовал фото с лидером США в соцсетях. Об этом также сообщает Белый дом.

По заявлению Байдена, он проводит встречу с Зеленским и его командой, чтобы обсудить поддержку Украины. Ранее стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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