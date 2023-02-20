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Политика

В ЕК назвали спекуляцией расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

В ЕК назвали спекуляцией расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

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В Еврокомиссии заявили, что считают расследование американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на "Северных потоках" спекуляцией. По словам представителей ЕК, единственным ответом на произошедшие взрывы может быть официальное расследование этого дела.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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