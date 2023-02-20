Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал число убитых и раненых с 2014 года жителей Донбасса. По его словам, жертвами стали около пяти тысяч человек. Еще почти девять тысяч получили ранения.

Также в Следственном комитете России рассказали о видах ракет и РСЗО, которыми ВСУ обстреливают Донецк. По словам главы ведомства, в списке числятся "Грады" и "Ураганы", а также американские HIMARS и чешские Vampire.

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