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Политика

Бастрыкин назвал число убитых и раненых с 2014 года жителей Донбасса

Бастрыкин назвал число убитых и раненых с 2014 года жителей Донбасса

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал число убитых и раненых с 2014 года жителей Донбасса. По его словам, жертвами стали около пяти тысяч человек. Еще почти девять тысяч получили ранения.

Также в Следственном комитете России рассказали о видах ракет и РСЗО, которыми ВСУ обстреливают Донецк. По словам главы ведомства, в списке числятся "Грады" и "Ураганы", а также американские HIMARS и чешские Vampire.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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