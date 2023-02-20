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Политика

СК РФ заподозрил 10 граждан США в причастности к созданию биологического оружия на Украине

СК РФ заподозрил 10 граждан США в причастности к созданию биологического оружия на Украине

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Следственный комитет России заподозрил 10 граждан США в причастности к созданию биологического оружия на Украине. Помимо этого, СК РФ проверяет ряд должностных лиц министерства обороны Украины. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, следователи продолжают собирать материалы дела.

Расследование начали после данных Минобороны. Летом специалисты военного ведомства заявили о созданной на территории Украины по заказу Пентагона сети лабораторий. Есть версия, что там изучали смертельно опасные биоматериалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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