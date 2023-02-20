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Политика

Добровольцы-болельщики рассказали о своей работе в зоне проведения СВО

Добровольцы-болельщики рассказали о своей работе в зоне проведения СВО

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Одно из подразделений российского батальона "Восток", расположенного в Угледаре, сформировано из добровольцев, футбольных фанатов ЦСКА , "Спартака", "Зенита" и других российских клубов. Отряд называется "Эспаньола".

Известно, что отряд из 300 человек работает на угледарском направлении, им доверено удерживать порядка десяти километров фронта. Бойцы подразделения рассказали о своей работе в зоне проведения СВО, а также о нестандартных способах ведения боевых действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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