Добровольцы-болельщики рассказали о своей работе в зоне проведения СВО

Одно из подразделений российского батальона "Восток", расположенного в Угледаре, сформировано из добровольцев, футбольных фанатов ЦСКА , "Спартака", "Зенита" и других российских клубов. Отряд называется "Эспаньола".

Известно, что отряд из 300 человек работает на угледарском направлении, им доверено удерживать порядка десяти километров фронта. Бойцы подразделения рассказали о своей работе в зоне проведения СВО, а также о нестандартных способах ведения боевых действий.

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