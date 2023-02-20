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Политика

Российская авиация нанесла удар по украинским позициям в Авдеевке – СМИ

Российская авиация нанесла удар по украинским позициям в Авдеевке – СМИ

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Российская бомбардировочная авиация нанесла удар по украинским позициям в Авдеевке. Военные использовали фугасные авиабомбы "ФАБ-500". По словам экспертов, такие бомбы могут взломать оборону противника. Об этом сообщили РИА Новости.

Также отмечается, что российские многоцелевые истребители Су-35С уничтожили украинский военный самолет при патрулировании заданного района. Минобороны РФ показал боевую работу экипажей, в задачу которых входит прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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