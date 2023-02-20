Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ на херсонском направлении

Российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ на херсонском направлении. Там же поражены гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б". По целям военные РФ отработали снарядом "Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас, который наводят на объект противника с помощью лазерного целеуказателя-дальномера.



По данным Минобороны России, у поселка Первомайское в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.