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Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ на херсонском направлении

Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ на херсонском направлении

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Российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ на херсонском направлении. Там же поражены гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б". По целям военные РФ отработали снарядом "Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас, который наводят на объект противника с помощью лазерного целеуказателя-дальномера.

По данным Минобороны России, у поселка Первомайское в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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